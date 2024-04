Eesti Panga andmetel on oodata lähiajal veel tööjõuturu jahtumist. Praegu on jõudnud konkurents viimaste aastate rekordtasemeni.

Nimelt leiti, et praegu kandideerib Eestis ühele töökohale keskmiselt 14 inimest. Enne kriisi oli see näit panga analüütikute andmetel 7 inimest ühele kohale ehk konkurents on kaks korda karmimaks muutunud.