Eesti Pank: tööturg jaheneb edasi

See, et tööturg püsib majanduslanguse kiuste suhteliselt tugev, pole keskpanga ökonomistide sõnul iseloomulik ainult Eestile. Seda täheldatakse paljudes arenenud riikides, kus energia- ja sõjakriis on majandusaktiivsust nõrgestanud. Peamiseks selgituseks on pakutud, et tööandjad on koondamistega ettevaatlikud, sest pärast koroonaviiruse kriisi, kui majandus taastus, oli koondatud töötajate asemele keeruline uusi leida.