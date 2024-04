USA intressilangetus võib lükkuda edasi

Alles kahe nädala eest märkis Powell hoolimata oodatust kuumemast inflatsioonist, et väljavaade pole nii palju muutunud, et peaks arvamust muutma. Ta lausus siis, et küll tänavu mingil hetkel saabub intressilangetus. Teisipäeval ta enam tänavu intressimäära langetuse lubadust ei andnud.

Varem panustasid investorid sellele, et esimene intressilangetus tuleb juunis, nüüd enam mitte. Nüüd leitakse, et 85 protsendise tõenäosusega ei tee Föderaalreserv juunis mitte midagi. Tõenäosus, et intressimäära kärbitakse juulis, on vaid umbes 40 protsenti. Nüüd kaldus kaalukauss sinna, et esimene intressilangetus võiks tulla septembris.