«Intrumi Eesti ja Läti äride omandamise ja Julianusega ühendamise viisime edukalt lõpuni 2023 aastaga. Äride konsolideerimine on tõstnud efektiivsust ja klientide rahulolu. Mul on hea meel, et lõpuks saame sama protsessi läbi viia ka Leedu Intrumiga,» ütleb Aktiva Finance Groupi tegevjuht Oliver Markvart.