Toiduliidu juht Sirje Potisepp tõi välja, et mitte keegi ei taju Eesti inimeste maitsemeelt paremini kui meie oma tootjad. «Toit üleüldiselt on pigem konservatiivne valdkond, kus maitsed ei muutu nii kiiresti. Tänu tihedale üleilmsele suhtlusele levivad teiste köökide road meile küll kiiremini, kuid need kohaldatakse siin kohalikule maitsemeelele – kasutades Eesti tooraineid ja tarbijate seas armastatud maitseid,» rääkis Potisepp. «Traditsioonilise ja uudse ühendamine viib põnevate lahendusteni, mida ka meie juubelikonkursil nägime,» lisas toiduliidu juht.