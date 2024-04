New Yorgi börsi ekspert avaldab, milline mõju on USA presidendivalimistel aktsiaturule

Saksa finantshiiule Allianz kuuluv krediidikindlustusandja Allianz Trade avaldas hiljuti põhjaliku analüüsi, mida tähendaks Trumpi teine ​​ametiaeg majandusele. Raportis «Trumponomics: the sequel» leiti, et kes iganes novembris Valgesse Majja valitakse, muutuks majanduskeskkond põhjalikult. Trumpi võit tooks analüüsi järgi protektsionismi suurenemise, tollimaksud ning kaubandustõkked.

Aasta Kasahstani miljardäri Timur Turlovi asutatud Freedomis töötanud, kuid kokku 25 aastat New Yorgi börsil (NYSE) turutegija ametit pidanud Woodsi sõnutsi ületähtsustakse valimisi. «Me ei tea, mis meid ees ootab, sest kaks ettearvamatu käitumisega meest võistlevad presidendi koha pärast, kuid ajalugu on näidanud, et elu läheb alati edasi,» lausus Woods.