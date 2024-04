KUS PANKROTID ON? ⟩ Coop pank: suures pildis oleme hästi hakkama saanud

Coop Panga juhatuse liikme Arko Kurtmanni sõnul on Eesti majanduslangusega hästi hakkama saanud ja turul on praegu seitse korda rohkem raha, kui eelmise kriisi ajal 15 aastat tagasi.

Kuigi meediat lugedes võib jääda mulje, et meil on kõik halvasti ja ettevõtteid järjest suletakse, siis tegelikkuses see nii ei ole ja suurt pilti vaadates oleme hästi hakkama saanud. Keskpangad on küll hoogsalt majanduselu pidurdanud, kuid võrreldes 15 aasta taguse ajaga on meil turul endiselt raha seitse korda rohkem, ütles Toiduliidu tänasel 18. aastakonverentsil Coop Panga juhatuse liige Arko Kurtmann.