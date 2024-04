Hinnatõusu põhjuseks on aktsiisimaksude kolmekordistumine alates 1. maist ning samuti üldine majanduslik olukord: tooraine, seadmete osad, transpordikulud ja laenuintressid on kerkinud, vahendab Komsomolskaja pravda ettevõtte põhjendusi.

Väljaanne kirjutab, et ettevõte tahab kõik hinnatõusud tarbijate kanda jätta, kuid samas teavad juhid väga hästi, mida teevad: ettevõtte aktsiate hind on börsil kuuga tõusnud ligi 20 protsenti, mis on Venemaal üks parimaid tulemusi.