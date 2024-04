KÜMME AASTAT MÕISAMÜÜKI ⟩ Eesti Pank alandas Maardu mõisa hinda

Eesti Pank korraldab avaliku oksjoni keskpanga omanduses oleva Maardu mõisa ja selle valduses oleva kinnistu ja hoonete müügiks. Keskpank on hoidnud mõisa kompleksi aastaid müügis 1,49 miljoni euroga, kuid nüüd on alghind oksjonil 1,05 miljonit eurot ning enampakkumine on avatud alates 16. aprillist kuni 16. juulini.