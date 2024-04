Finora Pank värbas Tallinna Sadamast tippjuhi

«Ligi kümme aastat Finora kogemust kinnitab, et valdaval enamikul Eesti ettevõtetest on endiselt liiga keeruline oma plaanidele rahastust saada. Ometi sõltub nendest tuhandetest ettevõtjatest, kui kiiresti majandus taas kasvama hakkab. Finoral on nõudlust olnud alati rohkem, kui on suudetud pakkuda. Uusima Eesti pangana saame nüüd oluliselt paindlikumalt raha ettevõtjateni viia,» rääkis Ruzgys.