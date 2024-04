Møller Auto: möödunud aastal kasvas hüppeliselt elektriautode müük

Møller Auto Balti riikide ettevõtete grupi tegevjuht Izida Gerkena ütles, et eelmine aasta näitas, et kuigi sisepõlemismootoriga autod on jätkuvalt inimeste esimene valik, on nõudlus elektriautode järele kiiresti kasvanud ning autojuhid valivad üha enam keskkonnasõbralikumaid liikumisvahendeid.