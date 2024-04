Truong My Lan 11. aprillil oma kohtuotsust ootamas.

Vietnami kohus mõistis eelmisel nädalal surma kinnisvaramagnaadi Truong My Lani tema finantspettuste eest kokku 12 miljardi dollari väärtuses. Tegemist on ühe rängima karistusega, mida on seal mõistetud pärast seda, kui valitsev Kommunistlik Partei hakkas aktiivselt korruptsiooniga võitlema.