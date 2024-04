IMF: Eesti konkurentsivõime probleem on süsteemne, mitte ainult viimaste kriiside tagajärg

Eesti eksport on turuosa kaotanud kauem, kui saaks põhjendada nõrga välisnõudlusega viimases majanduslanguse tsüklis. Konkurentsivõime on vähenenud, tootlikkuse kasv aeglustunud ning viimaste kriiside armid kahandanud Eesti majanduse kasvupotentsiaali, milleks on IMF hinnangul ligi 2 protsenti aastas, edastas Eesti Pank.