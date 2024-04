Tüütud parklaõnnetused: kuidas vältida suuremaid probleeme plekimõlkimiste korral

Tema sõnul peab juht, eriti tagurdades, andma teed kõigile liiklejatele, mistõttu on jalakäijate suhtes eriti tähelepanelik vaja olla. «Enne tagurdamist veenduge alati, et see on ohutu. Tagurdamisel on ülimalt oluline jälgida peeglitest nähtavat, kuid ei tasu unustada ka sõiduki külgedel olevaid pimealasid. Need on tsoonid, kus teie kõrval olev auto ei ole enam läbi küljevaatepeegli nähtav, kuid ei ole veel ka märgatav läbi küljeakna vaadates. Kui juhil on küsimusi nähtavuse kohta, peaks ta paluma oma kaasreisijate abi autost väljumisel, et näidata õiget sõidusuunda,» räägib Raido Kirsiste.