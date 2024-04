«Coop Pank on oma seitsme tegutsemisaasta vältel läbinud kiire kasvu ja arengu. Selle ajaga on üles ehitatud tugev pank, mis pakub kõiki põhilisi teenuseid, mida kliendid kodumaiselt finantspartnerilt ootavad,» sõnas Coop Panga erakliendipanganduse juht Karel Parve.

«Siiski on meil täita üks oluline verstapost – meie eesmärk on muuta iga kümnes eestimaalane Coop Pangas aktiivselt arveldavaks kliendiks. Igapäevapanganduse tooted ja nende konkurentsivõime mängivad selles väga olulist rolli ning olen kindel, et Moonika laiapõhjaline kogemus panganduses aitab saavutatud eesmärkideni jõuda,» räägib ta.