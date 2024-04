Ekspert: kinnisvarakriis toob uusarenduste turule uue standardi

Igor Habali sõnul pole uusarenduste müügihinnad paberil küll palju langenud, kuid arendajad pakuvad sama raha eest märksa rohkem kui inimesed on seni harjunud saama. «Uusarenduste pakkumishind on statistiliselt langenud kuni 10 protsenti, aga kui tehingusse jõutakse, siis on hinna sees ka tasuta niiöelda lisavarustus, mis tähendab, et tegelik hind on kukkunud rohkem kui paberil paistab. Korterid on küll kallid, aga inimene saab ka oma raha eest varasemast rohkem. Kui näiteks 200 000 maksva uusarenduse hinna sees on tasuta parkimiskoht ja panipaik, siis tähendab see tegelikult lisaks 5-10 protsenti sisulist hinnalangust,» ütles Habal.