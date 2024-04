HEA AEG ROMU MÜÜMISEKS ⟩ Kuusakoski: vase hind lööb rekordeid

«Vask on rohelises energias võtmematerjal – seda kasutatakse toitekaablites, tuuleturbiinides, elektrisõidukites, päikesepaneelides ja kuna Hiina tehaste tegevus ületas märtsis kõiki ootusi, siis on see märk maailma suurima vasekasutaja majanduse elavnemisest, mida on nii pikka aega loodetud ja soovitud,» kommenteeris Kuusakoski juhatuse liige Toomas Kollamaa.