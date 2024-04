OTSEPILT ja -BLOGI ⟩ IMF avaldab, mis ta Eesti rahanduse ja majanduse seisust arvab

IMFi delegatsioon on viibinud Eestis alates 2. aprillist, et arutada riigi- ja erasektori esindajatega Eesti majanduse olukorda ja sellega seotud majanduspoliitilisi samme. Seekordsete kohtumiste peateema on Eesti pikaajaline konkurentsivõime. Visiit toimub IMFi iga-aastaste majanduspoliitiliste konsultatsioonide raames.