«Juveelisektori jaekaubandus on osutunud jätkusuutlikuks ja kuigi kriisidel on lühiajaline mõju, tasakaalustub see pikema aja jooksul. Oleme kasvutrendis ja avasime eelmisel aastal Balti riikides 11 uut kauplust ning saavutasime kahekohalise käibe- ja EBITDA kasvu,» ütles Grenardi Groupi nõukogu esimees ja tegevjuht Ģirts Rudzītis.