Ehete müüja Grenardi võlakirjade pakkumine saab täna läbi

«Jaekaubandus juveelisektoris on osutunud pikaajalaiselt jätkusuutlikuks ja kuigi kriisidel on lühiajaline mõju tasakaalustub see pikemas perspektiivis. Oleme kasvutrendis ja avasime eelmisel aastal Balti riikides 11 uut kauplust ning saavutasime kahekohalise käibe- ja EBITDA kasvu. Oleme loonud kaubamärke, mis on konkurentsivõimelised Balti riikides ja meie klientide poolt väga hinnatud. Võlakirjaemissioon on kättesaadav laiemale publikule ja oleme märganud tugevat huvi erainvestoritelt, sealhulgas meie klientidelt. Nüüd on kõigil võimalus investeerida jätkusuutlikesse väärtustesse ja osaleda grupi eduloos,» ütlea Grenardi Groupi nõukogu esimees ja tegevjuht Ģirts Rudzītis.