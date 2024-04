Pensionid on Soome riigieelarve suurim kuluartikkel, nende maksmiseks kulub aastas 34 miljardit eurot.

Üks pensionide arvelt säästmise võimalus on vähendada pensionide iga-aastast indekseerimist kahe protsendipunkti võrra. Selline meede aitaks säästa 400 miljonit eurot aastas. Kuna Soome keskmise pensioni suurus on umbes 2000 eurot, tähendaks see praegu seaduses sätestatuga võrreldes 40 euro võrra väiksemat pensionitõusu.