Arula sõnul on umbes kolmandik klientidest need, kes vajavad pigem inimlikku kontakti ja kuulavat kõrva, kui otsest abi teenusega seotud probleemile.

Üks levinumaid stsenaariume on vanemate inimestega suhtlemine, kes tahavad jagada oma eluolusid ja muresid. Arula rõhutab, et sellistes olukordades on oluline klienti ära kuulata ja pakkuda emotsionaalset tuge.