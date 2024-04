VÕIMALUSED VÄHENEVAD ⟩ Eviko pankrotihaldur hoiatas hilinenud võlausaldajaid

Pankrotihaldur Indrek Lepsoo ütles Ärigeeniusele, et praegu on oma nõuetest teatanud 133 võlausaldajat, kelle seas on ka ettevõtte endised töötajad. Üleval olevate nõuete maht on nimekirja alusel kokku pea 8,4 miljonit eurot, millest 337 tuhat on töötajate nõuded.