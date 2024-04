«Keskuse eripäraks on tugev kodukaupade valik, lai moekaupade esindatus ja aina suurenev toidukaupluste ja teenuste osakaal. Uuskasutuskeskuse tulevikkuvaatav uuendus on seega keskusele väärt täiendus,» hindab Rocca al Mare keskuse juht Kristjan Maaroos.

Uuskasutuskeskuse tegevjuhi Katriin Jüriska sõnul on Rocca al Mares avatud kauplus esimene, millega tutvustatakse uuendatud brändi ja kontseptsiooni. «UK on uuskasutuskeskuse uus kontseptsioon, mis on loodud kaubanduskeskustele, et tõsta uuskasutamine laiemalt uuele tasemele ja muuta see loomulikuks valikuks kõigile, kes on harjunud kaubanduskeskustes ostlema,» selgitas Jüriska.