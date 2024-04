Ebaveres avati 10 miljonit eurot maksev biometaanijaam

Ebavere jaama aastane võimsus on 36 000 megavatt-tundi. Võrdluseks, et eelmisel aastal toodeti Eestis biometaani kokku peaaegu 211 000 megavatt-tundi.

Tallinna gaasibussidele kütust tarniva Bioforce Groupi jaoks on Ebavere Aravete jaama kõrval teine tootmisüksus, kolmas on ehitamisel Valgamaale Laatresse.

«Meie eesmärk on mitu korda kasvada, et jõuda sinna 300 000 – 400 000 megavatt-tunnini aastas. Ja ka konkurendid teevad kindlasti veel mõned jaamad. Näen, et Eesti majanduslik potentsiaal on umbes üks teravatt-tund biometaani aastas. See on küllaltki lihtsasti saavutatav nelja-viie aasta jooksul,» sõnas Bioforce Groupi juhatuse esimees Henry Uljas.