Swedbank: ühised finantsotsused asendavad mehe rolli pere ülalpidajana

Norstati läbi viidud küsitlusest selgus, et vaid väike osa nii naistest kui ka meestest teevad rahalisi otsuseid üksinda. «38 protsenti vastanutest eelistab rahalisi sissetulekuid ja väljaminekuid langetada koos partneriga. Samuti on tüüpiline, et sissetulekuid planeeritakse eraldi, kuid leibkonnas on ühiselt kokku lepitud, kes mingeid kulutusi teeb,» ütles Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse juht Mari-Liis Jääger.