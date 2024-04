Nõmper selgitab blogis, et viimaste aastate kõrge inflatsioon on kasvatanud ettevõtete käibeid ja bilansimahtu ning seetõttu on aina rohkem ettevõtteid, kes peavad tellima oma majandusaasta aruandele kas auditi või ülevaatuse. Samuti on lisandunud uusi auditiliike, näiteks jätkusuutlikkuse audit.