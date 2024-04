Ekspert selgitab, millega üürikodu otsimisel arvestada

Üürikodu otsimise hetkel võiks alati vaadata, millised on üürimise stardikulud lisaks esimesele üürimaksele. Kas üürimine on tagatisrahata või tagatisrahaga? Kas lisandub maakleri- ja või lepingutasu?

Üüriturul on suur hulk kortereid, mis otsivad endale üürnikku ning tavaliselt on ühel üürikodul mitmeid kandidaate. Aktiivsematel perioodidel ei ole erakordne ka see, kui huvilisi on lausa paarikümne ringis. See tähendab, et üürileandjad peavad toime tulema suure üürikandidaatide vooga – üürihuvilistega tuleb aktiivselt suhelda, küsimustele vastata ja näitamise aegu kokku leppida.