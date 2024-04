Elisa: hea tiim ja tähendusrikas töö on olulisemad kui tasuta banaanid

IT-arendajaid on raske värvata, sest turul on neist suur puudus. Palgad on juba kõrged, seega pakuvad ettevõtted lisahüvitisi, näiteks liumäed kontoris, tasuta toitu ja kontorinurgas massaaži. Elisa IT-juht Villu Teearu selgitab, mida arendajad tänapäeval eelistavad.