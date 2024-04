Töötute toetus ohus: valitsus kaalub töötutoetuse kaotamist

«Pigem muutub selgemaks. Ja tegelikult need arutelud käivad, kuidas siit edasi minna. Täna tegelikult veel on selle töötuskindlustuse hüvede alt väljas inimesi, kes sinna maksaks. Töötaja vaatest või ametiühingute vaatest see võiks olla niimoodi, et kõigil, kes panustavad süsteemi, on õigus sealt saada ja need teised meetmed võiksidki olla mujal, toimetulekutoetuste all,» rääkis keskliidu poliitikasekretär Jaan-Hendrik Toomel.