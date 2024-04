Euroopa Liit kinnitas vastuolulise hoonete energiatõhususe direktiivi

Energeetikavolinik Kadri Simsoni sõnul on hoonete energiatõhususe suurendamine kliimaneutraalsuse saavutamiseks hädavajalik ja toob konkreetset kasu meie inimestele. «Renoveerimine on investeering paremasse tulevikku. Usun, et direktiiv annab liikmesriikidele võimaluse hoogustada renoveerimislainet kogu ELis ning säilitada samal ajal ELi hoonete mitmekesisuse,» sõnas ta.