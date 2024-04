Kokka julgelt: Lidl avas oma retseptiportaali

«Mida täna õhtusöögiks teha?» on meid kõiki aegade algusest vaevanud küsimus. Selleks, et perekondade igaõhtust mure lihtsamaks teha ja põnevaid retsepte pakkuda, on Lidl Eesti avanud oma koduleheküljel retseptiportaali «Lidl kokkab». Retseptid rõhuvad eelkõige lihtsusele, kvaliteedile ja taskukohasusele.