Eesti Pank: intressimäärade langetamine juunis on muutunud tõenäolisemaks

Hinnatõus aeglustub jätkuvalt ning on järjest enam märke, et euroala majandus tervikuna kogub elujõudu. Euroala majanduse järkjärguline kosumine tähendab suuremaid tellimusi ka meie eksportivatele ettevõtetele ning võimalik intressimäärade langetamine vähendaks ka Eesti ettevõtete ja inimeste koormust laenumaksete tasumisel.

Märtsis aeglustus euroalal hinnatõus aastatagusega võrreldes 2,4 protsendile. Muu hulgas on hoo maha võtnud toiduhindade kallinemine, mis on aeglustunud 2,7 protsendini, samal ajal kui veel veebruaris olid toiduhinnad aastatagusega võrreldes 3,9 protsenti kõrgemad. Endiselt on aga kiiremini kallinenud erinevad teenused, mille hinnad on keskmiselt neli protsenti kõrgemal kui eelmise aasta märtsis. Teenuste hinnatõusu mõjutab vahetult palkade kasvutempo.