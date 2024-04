Välismaalt või mitteametlikult vahendajalt ostetud telefon ei pruugi Eestis korralikult töötada

Põhjus on selles, et telefonitootjad on jaganud maailma enda jaoks erinevateks regioonideks ning ühe kindla regiooni jaoks telefonitarkvara arendades pööratakse tähelepanu vaid sellele, et telefon just selles konkreetses piirkonnas toimiks.

Nii võibki juhtuda, et näiteks USA, Hiina, Portugali või isegi Tšehhi turu tarbeks mõeldud telefon ei pruugi «ära tunda» kõiki Eestis pakutavaid teenuseid.

«Seetõttu ei saa siinsed mobiilsideoperaatorid garanteerida, et mõne teise regiooni jaoks toodetud telefon töötaks probleemideta ka Eesti mobiilsidevõrkudes,» kommenteeris Telia Eesti tehnilise teeninduse juht Tanel Peep.

Praktilisi näiteid, mis võib juhtuda teise regiooni jaoks mõeldud seadmega, on erinevaid. Näiteks ei pruugi selles seadmes toimida Mobiil-ID, samuti suure tõenäosusega 4G ehk VoLTE kõned ning osadel juhtudel ka 5G ja NFC-ga seotud makselahendused.

Lisaks ei pruugi siinsele regioonile mitte mõeldud telefonid toetada ka Eestis kasutatavaid mobiilsidevõrgu sagedusi, mis võib tähendada poole hõredamat piirkonda, kus telefoni side pidamiseks kasutada saab.

Tarbija võib halva üllatuse saada ka Eestist ostetud telefoniga

Telia kaubamüügi valdkonna juht Laura Kuusik lisab, et tarbijate mured ei piirdu siiski vaid välismaalt soetatud telefonidega ning sagenenud on juhtumid, kus probleemseks on osutunud ka näiteks erinevatest veebipoodidest ostetud seadmed, mis on toodetud mõne teise regiooni jaoks.