AK ⟩ Saksamaa autotööstus silmitsi eksistentsiaalse kriisiga

Volkswagen Grupi, BMW ja Mercedes Benzi varajasem edu tugineb paljuski Hiinale. Aastakümnete jooksul on Hiina olnud kiiresti kasvava keskklassi ja jõuka ning väga jõuka elanikkonna kasvulava, tänu millele on kasvanud maailma suurimaks autoturuks. Saksamaa kolme autotootmisgrupi sõidukid on olnud Hiina turu jaoks sobivad.