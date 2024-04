Swedbank: Euroopa Keskpank on intressimäärade langetamise suhtes jätkuvalt kõhklev

Euribori väljavaade

Intressimäärade languse kindlam väljavaade parandaks laenuvõtjate kindlustunnet. Euribori muutus mõjutab ligi veerandit majapidamistest, jättes nende eelarvesse rohkem ruumi tarbimiseks ja/või säästmiseks. Swedbanki eluasemelaenu klientidest on 70 protsendil suurenenud laenu tagasimaksed selle ajaga võrreldes kui euribor tõusis üle nulli, (2022. aasta keskel) kuni 100 eurot kuus ja vaid kaheksal protsendil on see tõusnud üle 250 euro. Võrdlemisi tugev tööturg on aidanud inimestel laenukohustusi hästi täita ja viivises laenude osatähtsus on jätkuvalt väga madal.