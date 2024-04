Swedbanki uuring: tudengid on rahaliselt haavatavas seisus

Ühest küljest on see ootuspärane, arvestades, et osal tudengitest puudub töötasu näol püsiv sissetulek, kuid teisest küljest tekitab ka muret.

Haavatava finantstervisega inimeste gruppi liigitus koguni pool tudengitest. Selgus, et tudengite kitsaskohtadeks on suutmatus rahaasjade planeerimine ja säästude puudumine. Samuti arvas 39 protsenti õppuritest, et ei saaks kõrvalise majandusliku abita hakkama. Ka finantsteadmise indeks oli madal just tudengite seas. Swedbanki finantshariduse valdkonnajuht Grete Koho toob välja peamised nipid, mis aitaksid olukorda parandada.

1. Kõige alus on eelarve koostamine

Eelarve annab hea ülevaate, kui suured on regulaarsed sissetulekud ja väljaminekud ning mille arvelt saab vajaduse korral kulutusi kokku tõmmata. Oluline on kirja panna ka kõige väiksemad ostud, sest pisikestest kuludest kasvavad kuu lõpuks juba märgatavad summad.

Eelarve koostamiseks on palju võimalusi: näiteks mõni rakendus (Bilance, MyFinance, Monefy), pankade pakutavad lahendused (nagu Minu eelarve) või Exceli tabel.

2. Vanemate juures elades on kulud väiksemad

Paljud noored täiskasvanud tajuvad, et pärast ülikooli minekut oleks aeg ka kodust välja kolida. See on justkui märk iseseisvumisest. Finantsilises mõttes ei ole see alati aga kõige mõistlikum valik. Kooli ajal vanemate juures elades saab hoida kulusid paremini kontrolli all ning tasapisi oma jalgealust kindlustada, et välja kolida.

3. Korteri üürimisega kaasnevad lisatasud