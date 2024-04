Lufthansa töötajad võitlesid välja kopsaka palgatõusu

Märtsis jõudsid palgakokkuleppele ka Lufthansa maapealsed töötajad. Kokkulepe pardameeskondadega on hea uudis tööandjatele, kes seisnuks vastasel korral silmitsi uute streikidega.

Ühekordne toetus hinnatõusude kompenseerimiseks

«Me võitlesime kõvasti, et see läbi viia,» ütles pardatöötajate ametiühingu UFO läbirääkija Harry Jäger.

Lufthansa personalijuht Michael Niggemann ütles, et see on hea kokkulepe meie kolleegidele salongis, kes teevad iga päev väga olulist tööd, aga ka külalistele, kes saavad taas kindlustundega plaane teha.