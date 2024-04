Riigikohus: vigase valvekaamera eest vastutab turvafirma, mitte klient

Forus: töö tehti kliendi soovi kohaselt

Kohtuotsuses seisab, et kaamerad paigaldanud turvafirma Forus Security AS selgitas kohtule, et vaidlusalused kaamerad paigaldati valveobjektile, arvestades hageja soove. Kumbki kaamera ei pidanud tuvastama liikumist merekonteineri juures. «Selleks et mõista, et kaamera suudab jälgida ainult kaamera liikumisvälja jäävaid objekte, ei pea olema erialaspetsialist,» seisab selgitusena kohtuotsuses.

Samuti rõhutas kostja, et «tehnilises valves seisneva valveteenuse lepingu kaitsealas ei olnud kohustust ära hoida hagejale tekkinud kahju. Tehnilise valve eesmärk on ennekõike heidutada, mitte ära hoida sissemurdmise tulemusel tekkivat kahju.»

Ringkonnakohus leidis riigikohtu tsiviilkolleegiumi arvates õigesti, et turvafirmal lasus kohustus paigaldada valvekaamera selliselt, et see tuvastaks merekonteinerisse sissemurdmise ja saadaks turvateenuse osutajale häiresignaali, et viimane saaks sissemurdmisele reageerida. Ringkonnakohtu hinnangul on olemas põhjuslik seos valvekaamerate ebaõige paigaldamise ja hagejale tekkinud kahju vahel, kuid riigikohtu hinnangul on põhjusliku seose olemasolu ebapiisavalt kontrollitud.