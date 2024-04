Valitsus kiitis heaks limonaadimaksu seaduse

Tänasel Vabariigi Valitsuse istungil kiideti heaks terviseminister Riina Sikkuti esitatud magusa joogi maksu eelnõu, mille eesmärk on vähendada liigset suhkru tarbimist ning suunata inimesi eelistama vähem magusaid ja magustamata jooke. Ühtlasi on eesmärk motiveerida tootjaid vähendama joogiretseptides suhkru kogust ja magusainete kasutamist. Koos teiste tegevustega toetab magusa joogi maks rahvastiku tervisenäitajate parandamist ja tervislikke valikuid soodustava keskkonna loomist.

Sotsiaalministeerium tänab eelnõule saadetud tagasiside eest, on seda analüüsinud ja teinud vajalikud muudatused, sealhulgas on näiteks edasi lükatud seaduse jõustumise tähtaega ja seadus on nimetatud ümber magusa joogi maksu seaduseks.