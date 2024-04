Tallinnasse kerkib uus ligi 500-kohaline kontserdisaal

Kontserdisaali pind on projekti järgi kokku ligi 250 ruutmeetrit koos täiendava rõduga. Uude kontserdisaali on planeeritud 446 istekohta.

Huvikeskus Kullo ajale jalgu jäänud vana maja on kavas lammutada juba tänavu sügisel. Uue hoone ehitusega on plaanis alustada käesoleval aastal ja see peaks valmima 2026. aastal.