Omniva tõhustab rahapakkide kontrolli, et petiste organiseeritud saadetisi tuvastada

«Viimastel nädalatel on hüppeliselt kasvanud pettused, kus ennast politsei või muu ametiasutuse töötajana esitlev inimene survestab inimesi telefoni teel erinevatel põhjustel pakiautomaadist raha saatma või seda sinna hoiule jätma. Üheks kuritegeliku skeemi lüliks on kahjuks ka meie pakiautomaadid, mistõttu anname endast parima, et inimesi teavitada, rahasaadetiste valedesse kätesse jõudmist takistada ja õigel ajal sekkuda,» ütles Omniva Baltikumi logistika ja kullervõrgu juht Kristi Unt. Seetõttu rakendab logistikaettevõte oma sorteerimiskeskuses ka senisest tihedamat pakikontrolli.

«Petuskeemid erinevad mõningal määral, kuid üldiselt veendakse kõikidel juhtudel sularaha pangaautomaadist välja võtma ja pakiautomaadist teele panema.» Undi sõnul jäetakse raha ka tihti pakiautomaati hoiule, kust kurjategijad selle esimesel võimalusel ära toovad, mistõttu on ülioluline, et inimene ise või tema lähedane, pereliige, sõber – keegi, kes teab, et raha on pakiautomaati pandud, võtaks ühendust Omniva klienditeenindusega.