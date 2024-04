Löökaugud kimbutavad igal kevadel tuhandeid autojuhte

«Löökaugu tekitatud kahju hüvitamine on lihtsam, kui sõidukil on olemas kindlustus. Siin tuleb aga teada, et üldjuhul on sõidukitel kahte liiki kindlustust: liikluskindlustus ja kaskokindlustus. Löökaukude puhul tuleb autojuhile appi kaskokindlustus, tavaline liikluskindlustus siin ei aita. Liikluskindlustus hüvitab sõidukijuhi tekitatud kahjud kolmandale isikule, löökaukude puhul on aga kahju tekitajaks löökauk ise,» kommenteeris Urmas Kivirüüt.

«Kindlustusseltsideni jõuab aastas umbes tuhat juhtumit, mil auto on saanud kahjustada löökauku sõitmise tagajärjel, ent arvestades, et kaskokindlustus on Eestis pigem vähematel autodel, mis osalevad teeliikluses, on see vaid jäämäe veepealne osa,» lisas ta.

Löökaugu tekitatud kahju eest vastutab teeomanik, kes peab tagama, et tee oleks ohutu liiklemiseks. Hüvitise väljanõudmise puhul on kriitilise tähendusega olukorra kohene fikseerimine. Mida paremini on olukord fikseeritud, seda lihtsam on hilisem kahju väljanõudmine tee omanikult. Kui autojuht on tuvastanud löökauguga tekitatud kahju alles koju jõudes, võib rong juba läinud olla, eriti siis, kui autol ei ole kaskokindlustust.

«Autode puhul, millel on kehtiv kaskokindlustus, ei ole asi nii lootusetu ja tekitatud kahju on võimalik ka hiljem lahendada. Kui aga kaskot pole ja sündmus jääb fikseerimata, siis teeomanik seda kahju enam nii kergesti hüvitada ei taha,» hoiatas Kivirüüt.