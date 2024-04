Sõõrumaa taksoplatvorm saab uue tegevjuhi

Forus äpi asutaja Urmas Sõõrumaa sõnul vajab platvorm järgmiseks arenguetapiks rahvusvahelist kogemust. «Kahe aastaga oleme saavutanud palju. Selleks, et saaksime uue energiaga meie visiooni edasi viia on Forus äpi tegevjuhina tööd alustanud Loukas Tzitzis,» ütles Sõõrumaa. Senine tegevjuht Eduard Dubrovski jätkab ettevõttes operatiivjuhina.

15 riigis töötanud Tzitzise sõnul on tal juba eesmärgid püstitatud ja töö käib. «Soovime laieneda uutele turgudele ja olen fookusesse seadnud uute investorite kaasamise. Õige pea on huvitavaid uudiseid, mida jagada.»

Tzitzis on töötanud IT, finantstehnoloogia, kommunaalteenuste, IoT, meditsiinitehnoloogia ja küberturvalisuse valdkonnas Ühendkuningriigis, Iisraelis, Austrias, Rumeenias, Eestis, Austraalias, Singapuris, Uus-Meremaal, Kesk- ja Ida-Euroopa ning Euraasia riikides.

Forus äpiga on tänaseks sõidetud peaaegu 3,5 miljonit korda, digitaalseid aktsiad on hakanud koguma 250 000 kaasomanikku, kellele on välja jagatud 660 000 US Tokenit. Aasta jooksul on äppi lisandunud autorent, Tuule tõukerattad, pakiveoteenus. Mitmed tooted ja teenused on lähiajal lisandumas.