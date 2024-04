Forus äpp saab uue tegevjuhi

Forus äpi asutaja Urmas Sõõrumaa sõnul vajab platvorm järgmiseks arenguetapiks rahvusvahelist kogemust. «Kahe aastaga oleme saavutanud palju. Selleks, et saaksime uue energiaga meie visiooni edasi viia on Forus äpi tegevjuhina tööd alustanud Loukas Tzitzis,» ütles Urmas Sõõrumaa. «Tänan senist tegevjuhti Eduard Dubrovskit suure panuse eest ja soovin talle jätkuvat jõudu nüüdsest operatiivjuhina ettevõttesse panustamisel.»

15 riigis töötanud Loukas Tzitzise sõnul on Forus äpp ainulaadsel teekonnal globaalse platvormi ehitamisel. Urmase visioon on unikaalne, et anda ettevõtte edu sellises mahus klientidele ja partneritele tagasi. See loob meie nendega sideme, mida ühegi reklaamiga ei ole võimalik saavutada. Lahendame kasutajate alaväärtustamise probleemi ja usume, et suuri ettevõtteid saabki tulevikus ainult niimoodi ehitada. Minu jaoks on see väga huvitav ja soovin anda panuse, et see visioon ellu viia,» ütles Loukas Tzitzis.

Tzitzise sõnul on juba selged eesmärgid püstitatud ja töö nende saavutamise nimel käib. «Soovime laieneda uutele turgudele ja lisaks olen selgelt fookusesse seadnud uute investorite kaasamise, et platvormi arengut kiirendada,» ütles Loukas Tzitzis. «Foruses on tugev ja pühendunud meeskond, kellega koos on need eesmärgid saavutatavad ning õige pea on veel huvitavaid uudiseid, mida jagada.»

Loukas Tzitzis on auhinnatud rahvusvahelise taustaga äri ja tehnoloogiajuht. Ta on töötanud IT, finantstehnoloogia, kommunaalteenuste, IoT, meditsiinitehnoloogia ja küberturvalisuse valdkonnas Ühendkuningriigis, Iisraelis, Austrias, Rumeenias, Eestis, Austraalias, Singapuris, Uus-Meremaal, Kesk- ja Ida-Euroopa ning Euraasia riikides.

Forus äpiga on tänaseks sõidetud peaaegu 3,5 miljonit korda, digitaalseid aktsiad on hakanud koguma 250 000 kaasomanikku ja neile on välja jagatud 660 000 US Tokenit. Aasta jooksul on äppi lisandunud autorent, Tuule tõukerattad, pakiveoteenus. Mitmed tooted ja teenused on lähiajal lisandumas.

Forus äpp on Eestis sündinud teenuste platvorm, mis tegutseb täna kolmes riigis, kokku 18 linnas: Tallinnas, Tartus, Pärnus, Haapsalus, Rakveres, Viljandis, Narvas, Jõhvis, Kohtla-Järvel, Sillamäel, Vilniuses, Kaunases, Klaipedas, Riias, Jurmalas, Liepajas, Daugavpilsis ja Alytuses. Forus äpp teenust saab tellida rakenduse abil, mis on saadaval nii App Store’is kui ka Google Play poes, rakendus on tasuta. Soovi korral saab taksot tellida ka helistades 1200.