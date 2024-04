Rahatarkuse soovitused 65-aastastele ja vanematele

Kogumise ja säästmise üldised põhimõtted kehtivad igas vanuses. Kõige olulisem on omada head ülevaadet nii kuludest kui tuludest ning selleks on kõige lihtsam oma igakuised sissetulekud lihtsalt kirja panna kas paberile, digitaalselt või mõnda spetsiaalselt selleks loodud nutirakendust kasutades.

Parema ülevaate saamiseks tuleb kulud ja tulud kategoriseerida. Kõige üldisemad kulude kategooriad on püsikulud ja jooksvad kulud. Püsikuludeks liigituvad näiteks kommunaalarved ja muud vältimatud eluasemekulud, klubide ja seltside regulaarsed liikmemaksud. Jooksvad kulud on kulud toidule, kütusele, majapidamistarvetele ja spontaansele meelelahutusele. Tavapärased tulud on palk, pension ja regulaarselt laekuvaid toetused, dividendid, renditulu või muu sissetulek.