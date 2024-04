Uuring: Piletilevi edestab tuntuse poolest konkurente pika puuga

Uuringufirma selgitas, et kaks kolmandikku ehk 67 protsenti vastajatest nimetab spontaanselt piletimüügifirmana Piletilevi, seejuures 61 protsenti nimetab Piletilevi esimese variandina. Kõik teised piletimüügikohad jäävad Piletilevist spontaanse tuntuse poolest kordades maha, näiteks teisel kohal olevat Piletimaailma mainis esimese valikuna 12 protsenti, Piletikeskust aga kaheksa protsenti vastanutest.

Kui Piletilevi spontaanne tuntus pole võrreldes aastataguse ajaga oluliselt muutunud, siis 12 protsendiga teisel kohal oleva Piletimaailma spontaanne tuntus on pärast eelmise aasta tõusu kõikunud tagasi allapoole. Veidi on kasvanud Piletitasku spontaansete mainimiste arv, kuid see jääb ikkagi kaheksa protsendi piirile.