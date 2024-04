Mis on Sutteri ametiaja väidetavad käkid, pole täpselt teada. Postimehele on väidetud, et võimalikke juhtumisvigu on rohkem kui üks. Juhatuse liikme vastutus kestab viis aastat, seega enne 1. jaanuari 2020 aastat hakkama saadud jamadega pole mõtet tegeleda, sest nende eest kedagi vastutusele võtta ei ole võimalik. Seetõttu on mõistetav, et kontrollima hakatakse otsuseid alates 2020. aasta algusest. Juhatuse liikmete vastutus on piiramatu ja halvemal juhul võib lõppeda kriminaalkuriteos süüdistatuna kohtu alla andmisega.