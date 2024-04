McDonald's investeerib Baltikumis töötajatesse sel aastal üle pooleteise miljoni euro

«Töötajatest hoolimine on meile loomulik. Olles üks juhtivaid tööandjaid toitlustussektoris ja andes Eestis tööd 670 inimesele keskendub McDonald's pidevalt meeskonnale. Tugevdame töötajate eest hoolitsemist, suurendame investeeringuid töötajate heaolusse ja vaatame igal aastal üle boonuseid. Lisaks igapäevasele toetusele osales eelmisel aastal Eestis 110 töötajat erinevates ettevõttesisestes arenguprogrammides. 2024. aastal plaanime veelgi oma tegevust ja investeeringuid inimeste toetamiseks tugevdada. Meie eesmärk on olla Eestis tuntud ettevõttena, kes tõesti hoolib töötajatest,» rääkis McDonald's Baltikumi personali- ja koolitusdirektor Anastasija Zubov.

Üks osa töötajatest hoolimisel on ka pidevad investeeringud palgafondi. Aastatel 2023 ja 2024 kokku on McDonald's kokku tõstnud Eestis töötajate palka keskmiselt 16 protsenti.

McDonald's restoranil on tulemuspalga süsteem, et vastata töötajate tänastele ootustele. See hõlmab rahalisi preemiaid, eripakkumisi, toetust eriliste eluliste sündmuste puhul, nagu lapse sünd või abiellumine ja muid hüvitisi. Lisaks töötab McDonald's välja ettevõttesiseseid programme ja tegevusi, mis loovad restoranide meeskondades toetava õhkkonna. Muidugi pakub McDonald’s paindlikku töögraafikut, mis võimaldab inimestel hõlpsasti ühendada tööd muude tegevustega.