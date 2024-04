Laenunõudluse vähenemine survestab Euroopa Keskpanka intressimäärasid alandama

EKP teatas teisipäeval, et laenuandjate kvartaalne uuring näitas, et vastupidiselt pankade ootustele ettevõtete nõudlus laenude järele vähenes oluliselt. «Piirkonnas on jätkuvalt kõrged laenukulud, mis piiravad laenamist ja mida tõenäoliselt hakatakse vähendama alles aasta keskel,» teatas keskpank.